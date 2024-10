Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che oscillerà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 67%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, con valori intorno ai 5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 77%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 89%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con una velocità che non supererà i 6,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 90%. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci si aspetteranno raffiche forti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori miti. Si suggerisce di prepararsi a giornate con scarsa illuminazione solare e umidità elevata, che potrebbero influenzare il comfort all’aperto. Gli amanti delle attività all’aperto potrebbero dover attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 2.7 ONO max 3 Maestrale 91 % 1023 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 2.5 NO max 2.5 Maestrale 87 % 1022 hPa 7 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° Assenti 2.3 NNO max 2.4 Maestrale 87 % 1023 hPa 10 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° Assenti 4.7 S max 3.2 Ostro 80 % 1024 hPa 13 nubi sparse +18° perc. +17.9° prob. 4 % 6.7 S max 4.1 Ostro 78 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° Assenti 2.6 S max 3.1 Ostro 93 % 1024 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.9° Assenti 3 N max 3.1 Tramontana 93 % 1026 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +14° Assenti 3.2 N max 3 Tramontana 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.