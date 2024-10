Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Sabato 12 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 11,2°C e i 16,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte del 95% in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 11,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 85%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord, con intensità che non supererà i 8,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 91%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 12,6°C alle 07:00 e i 16,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra i 4,1 km/h e i 8,4 km/h. Anche in questa fase della giornata non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 15,9°C alle 13:00 a 13,3°C alle 16:00, momento in cui si verificheranno anche piogge leggere, con un’intensità di 0,11 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 94% nel tardo pomeriggio. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 16%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11,8°C. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 95%, senza possibilità di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, con possibilità di piogge leggere anche nei giorni successivi. Gli amanti dell’outdoor dovranno tenere in considerazione queste condizioni per pianificare le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.3° perc. +10.6° Assenti 8.2 N max 9.4 Tramontana 83 % 1019 hPa 4 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° Assenti 6.5 N max 5.9 Tramontana 83 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 4.1 N max 4.9 Tramontana 82 % 1019 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° Assenti 5 S max 4.7 Ostro 71 % 1019 hPa 13 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 4 % 8.1 S max 7.2 Ostro 71 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +13.3° perc. +13.1° 0.11 mm 4.1 S max 5.7 Ostro 91 % 1017 hPa 19 cielo coperto +11.9° perc. +11.6° Assenti 1.5 NNO max 3.5 Maestrale 95 % 1018 hPa 22 cielo coperto +11.9° perc. +11.6° Assenti 1.6 NNO max 2.8 Maestrale 95 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:25

