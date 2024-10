Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai +11,5°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno. Si assisterà a piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore, con accumuli che aumenteranno progressivamente. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +11,1°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà totale. La velocità del vento varierà tra i 7,8 km/h e i 11 km/h, con direzione sempre da Nord-Nord Est. L’umidità continuerà a rimanere elevata, superando il 90%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge si intensificheranno, passando da moderate a forti. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +10,9°C. La pioggia sarà accompagnata da venti più sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 94%, e si prevederanno accumuli di pioggia significativi, con valori che potranno superare i 5 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di maltempo continueranno a persistere. Si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +9,2°C. Le piogge, inizialmente moderate, diventeranno più leggere verso la fine della giornata, ma non si escludono brevi momenti di forte pioggia. L’umidità rimarrà elevata, e la copertura nuvolosa sarà totale.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno di Giovedì 3 Ottobre evidenziano una giornata di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per tutta la giornata. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma le temperature rimarranno fresche e le possibilità di pioggia non saranno del tutto escluse. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prepararsi a eventuali disagi causati dal maltempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° Assenti 9.5 N max 11.8 Tramontana 84 % 1008 hPa 4 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° prob. 10 % 8.9 NNE max 11.8 Grecale 81 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +11.2° perc. +10.7° 0.62 mm 8.4 NNE max 12.9 Grecale 90 % 1008 hPa 10 pioggia moderata +11.1° perc. +10.8° 3.38 mm 5.8 NNE max 11.1 Grecale 96 % 1009 hPa 13 pioggia moderata +11.4° perc. +11° 2 mm 8.7 NNE max 16.7 Grecale 94 % 1007 hPa 16 pioggia moderata +10.5° perc. +10.1° 1.95 mm 12.9 N max 21.5 Tramontana 94 % 1006 hPa 19 forte pioggia +9.5° perc. +7.6° 5.38 mm 12.9 N max 21.6 Tramontana 95 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +9.3° perc. +7.6° 0.89 mm 11.3 N max 19.3 Tramontana 94 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:41

