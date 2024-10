Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Belluno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,5°C. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,5°C intorno a mezzogiorno, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse, mentre la sera si presenterà nuovamente con cielo coperto e temperature in calo.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 67%, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura intorno ai 11,5°C fino alle prime luci dell’alba.

La mattina inizierà con cielo coperto e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 16°C, mentre alle 11:00 si raggiungerà il picco di 19,3°C. L’umidità si manterrà attorno al 63%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 6 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo presenterà un leggero miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 19,4°C alle 13:00 a 15,5°C alle 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 92% nel tardo pomeriggio.

La sera si preannuncia nuovamente nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori superiori al 98%. Il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra 6 e 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre giovedì potrebbe esserci un miglioramento con schiarite. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.7° perc. +11.1° Assenti 7.6 N max 6.6 Tramontana 84 % 1021 hPa 5 cielo coperto +11.5° perc. +10.9° Assenti 7.7 N max 6.6 Tramontana 81 % 1021 hPa 8 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 2.1 NNE max 3.5 Grecale 68 % 1021 hPa 11 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 6 S max 2.9 Ostro 63 % 1021 hPa 14 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 6.2 S max 3.2 Ostro 71 % 1020 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +14.1° Assenti 2.2 N max 2 Tramontana 94 % 1021 hPa 20 cielo coperto +13.8° perc. +13.7° Assenti 7.4 N max 6.7 Tramontana 93 % 1022 hPa 23 cielo coperto +13.2° perc. +12.9° Assenti 7.8 N max 6.7 Tramontana 90 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:19

