Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Belluno si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche decisamente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,7°C e i 16,1°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 100%, contribuirà a creare un clima piuttosto umido e sgradevole. I venti saranno generalmente deboli, con una velocità che varierà tra i 1 km/h e i 8 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%. I venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a deteriorarsi con l’arrivo di piogge moderate. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai 13,5°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 2,81 mm entro le ore centrali della mattina. L’umidità continuerà a rimanere elevata, superando il 97%.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da forti piogge, con accumuli che potranno arrivare fino a 13,85 mm. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,3°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dall’umidità e dalla pioggia. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno toccare i 10 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà praticamente certa, con il cielo sempre coperto.

Nella sera, le piogge continueranno a persistere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 8,19 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 16,1°C, mentre l’umidità rimarrà al 100%. I venti si stabilizzeranno su valori moderati, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continuino, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno sopra la media stagionale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra essere lontano. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali disagi causati dalle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +12.6° Assenti 1.9 N max 2.2 Tramontana 92 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +12.5° Assenti 1 NE max 1.9 Grecale 92 % 1015 hPa 7 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° prob. 2 % 2.5 E max 4.2 Levante 90 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +13.5° perc. +13.5° 0.91 mm 2 ESE max 6.7 Scirocco 97 % 1013 hPa 13 forte pioggia +14.1° perc. +14.2° 4.69 mm 4.6 ENE max 8.1 Grecale 99 % 1009 hPa 16 forte pioggia +14.8° perc. +14.9° 13.85 mm 5.5 E max 10 Levante 99 % 1006 hPa 19 forte pioggia +15.9° perc. +16.2° 8.19 mm 7.6 SSE max 15.1 Scirocco 100 % 1004 hPa 22 pioggia leggera +15.9° perc. +16.2° 0.88 mm 6.6 S max 10.7 Ostro 100 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:32

