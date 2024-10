Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Belluno per Mercoledì 30 Ottobre si presenteranno particolarmente favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. La previsione del tempo indica un clima stabile, senza precipitazioni e con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. Analizzando i dati, si noterà una temperatura massima che raggiungerà i 20,4°C nel corso della mattina, mentre le temperature notturne si attesteranno intorno ai 13,2°C.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che varierà da +13,2°C a +12,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente e l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la mattina, il clima continuerà a essere favorevole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,4°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 59%. Il vento sarà sempre leggero, con velocità comprese tra 1,7 km/h e 5,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, ma si manterranno comunque sopra i 17°C. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di stabilità continueranno a caratterizzare il meteo di Belluno. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’81% verso le ore più tarde. Anche in questo intervallo, il vento si presenterà come una leggera brezza, senza particolari variazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno indicano un Mercoledì 30 Ottobre caratterizzato da un clima stabile e gradevole, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e un’assenza di precipitazioni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 9.7 N max 9.4 Tramontana 84 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° Assenti 10.1 N max 10.2 Tramontana 83 % 1025 hPa 8 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° Assenti 6.4 N max 8.9 Tramontana 74 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 3.9 SSE max 2.2 Scirocco 59 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 5.5 S max 4.5 Ostro 68 % 1023 hPa 17 cielo sereno +14.8° perc. +14.7° Assenti 6 N max 5.2 Tramontana 88 % 1025 hPa 20 cielo sereno +13.9° perc. +13.6° Assenti 8.8 N max 7.4 Tramontana 87 % 1026 hPa 23 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 8.7 N max 7.4 Tramontana 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.