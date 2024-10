Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Belluno si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene al mattino, seguite da un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 19,5°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che varieranno tra i 12,4°C e i 11,7°C. La brezza leggera proveniente da Nord accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità attorno al 76%. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una serata tranquilla per gli abitanti di Belluno.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 5,3 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 54%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 16,6°C alle ore 15:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 90% verso le ore serali. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile continuare a svolgere attività all’aperto, anche se con un cielo meno limpido.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 12,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca ma non sgradevole. L’umidità si attesterà attorno al 75%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature rimarranno gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge, quindi sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.1° perc. +11.2° Assenti 9.2 N max 7.6 Tramontana 72 % 1026 hPa 5 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 9 N max 7.5 Tramontana 67 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 4.5 N max 5.7 Tramontana 60 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 5 S max 2.7 Ostro 56 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 4.9 S max 3.5 Ostro 69 % 1022 hPa 17 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 5.6 N max 5.1 Tramontana 90 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 7.4 N max 6.5 Tramontana 80 % 1023 hPa 23 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 8.2 N max 6.9 Tramontana 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:52

