Previsioni Meteo Belpasso: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Belpasso di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e pioggia leggera, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. La sera si concluderà con cieli coperti e temperature in calo.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Belpasso avrà un cielo sereno con poche nuvole e una temperatura di 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 13%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le temperature percepite si manterranno stabili attorno ai 16°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo rimarrà simile, con temperature che varieranno tra 16,2°C e 15,9°C fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, aumentando la copertura nuvolosa fino al 60%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,2 km/h e 6,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 21,8°C a 17,8°C entro le 17:00. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con accumuli di circa 0,14 mm di pioggia, accompagnate da una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 12%.

La sera si presenterà con cieli completamente coperti, con temperature che continueranno a scendere fino a 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 94%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

In conclusione, le previsioni meteo per Belpasso nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento della probabilità di pioggia e temperature che tenderanno a scendere. Si consiglia di prepararsi a condizioni variabili, specialmente nel pomeriggio e nella sera di Giovedì. Le temperature si stabilizzeranno su valori più freschi, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato per affrontare le giornate successive.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.2° perc. +16.1° Assenti 3.5 NO max 3.7 Maestrale 85 % 1027 hPa 4 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 3 NO max 3.4 Maestrale 82 % 1027 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 0.2 ONO max 2 Maestrale 74 % 1028 hPa 10 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° Assenti 3.1 SSE max 3.2 Scirocco 62 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° prob. 4 % 7.6 SE max 6 Scirocco 62 % 1026 hPa 16 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° prob. 12 % 6.2 SE max 9 Scirocco 83 % 1026 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° Assenti 1.3 E max 4.1 Levante 87 % 1027 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 1 % 0.9 NO max 1.6 Maestrale 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:07

