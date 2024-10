Previsioni Meteo Belpasso: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Belpasso si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +18,2°C e +26,9°C durante le diverse fasce orarie. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 10,5 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 64%. Queste condizioni suggeriranno una giornata piuttosto stabile, senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai +18,7°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse per poi diventare completamente coperto. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,4 km/h e 5,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +26,9°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con un’umidità che si ridurrà progressivamente fino al 36%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +23,8°C alle 15:00. La velocità del vento sarà più sostenuta, con punte di 10,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 50%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +19,5°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Belpasso indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso il fine settimana. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per pianificare attività all’aperto.

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
2 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 5.1 ONO max 5.4 Maestrale 63 % 1020 hPa
5 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° Assenti 5.4 ONO max 6.4 Maestrale 61 % 1020 hPa
8 cielo coperto +23.6° perc. +23.1° Assenti 3.3 SO max 4.8 Libeccio 44 % 1021 hPa
11 cielo coperto +26.9° perc. +26.6° Assenti 6.8 SSE max 8.2 Scirocco 36 % 1020 hPa
14 cielo coperto +25.3° perc. +25° Assenti 10.5 SE max 10 Scirocco 44 % 1019 hPa
17 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 5.1 E max 12 Levante 66 % 1020 hPa
20 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 3.4 O max 4.3 Ponente 71 % 1021 hPa
23 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 7.1 O max 9.5 Ponente 67 % 1020 hPa
Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:17

