Previsioni Meteo Belpasso: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per Belpasso di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un aumento delle temperature e a una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,2 km/h e i 6,4 km/h, proveniente principalmente da sud e ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, la situazione inizierà a migliorare. Le piogge cesseranno e il cielo passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,4°C entro le 8:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi intorno ai 10 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 63%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con una predominanza di nubi sparse. Le temperature massime toccheranno i 27,2°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 9 km/h, con una direzione prevalentemente da sud-est. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 36%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno a circa 19,9°C alle 21:00, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso indicano un Mercoledì 9 Ottobre che inizierà con piogge leggere e si evolverà verso un pomeriggio più soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo trend potrebbe favorire attività all’aperto e una maggiore stabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.1° perc. +19° 0.26 mm 3.2 S max 10.7 Ostro 71 % 1016 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° prob. 39 % 6.4 O max 10.3 Ponente 84 % 1015 hPa 7 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° Assenti 9.4 O max 14 Ponente 72 % 1015 hPa 10 cielo coperto +25.4° perc. +25.2° Assenti 11.4 O max 16.7 Ponente 45 % 1014 hPa 13 nubi sparse +27.2° perc. +26.8° Assenti 2.8 S max 14.3 Ostro 36 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 9.3 ESE max 14.9 Scirocco 61 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 0.8 SSE max 8.7 Scirocco 78 % 1013 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° Assenti 6.2 O max 8.5 Ponente 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:27

