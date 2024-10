Previsioni Meteo Belpasso: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 4 Ottobre, Belpasso si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano un’alta copertura nuvolosa nelle prime ore, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La pioggia leggera accompagnerà la mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con cielo coperto e una leggera brezza proveniente da ovest. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 70%. Con l’avanzare della mattina, la situazione non cambierà immediatamente: si prevedono piogge leggere con temperature che varieranno tra i 21°C e i 25°C. La pioggia si presenterà in forma di pioviggine, con accumuli minimi, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un passaggio da pioggia leggera a cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 21°C verso le 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma le probabilità di pioggia diminuiranno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 55%.

Con l’arrivo della sera, Belpasso potrà finalmente godere di cieli sereni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con un calo graduale e una sensazione di freschezza. Il vento si manterrà debole, e l’umidità inizierà a scendere, portando a un clima più piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Belpasso indicano un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature che si manterranno gradevoli. Sabato e Domenica si preannunciano come giornate ideali per godere delle bellezze naturali della zona, con un clima che favorirà le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° prob. 19 % 8.1 OSO max 12.7 Libeccio 68 % 1009 hPa 4 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 28 % 4.6 O max 8.3 Ponente 69 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +22.3° perc. +22.3° 0.14 mm 3.4 SSO max 7.7 Libeccio 67 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +24° perc. +23.8° 0.36 mm 6.6 SSO max 13.5 Libeccio 55 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +24.6° perc. +24.3° 0.13 mm 6.1 SSO max 16.1 Libeccio 45 % 1009 hPa 16 cielo coperto +20.4° perc. +20° prob. 22 % 4.8 SE max 10.1 Scirocco 58 % 1010 hPa 19 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° Assenti 5.3 O max 9.3 Ponente 64 % 1013 hPa 22 cielo sereno +16.7° perc. +15.9° Assenti 7.2 O max 9.8 Ponente 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:34

