Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Benevento di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà con una copertura nuvolosa che tenderà a rimanere costante. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 15°C durante le prime ore, per poi salire progressivamente fino a raggiungere i 23,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con nubi sparse e una temperatura di circa 15,6°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà tra i 15°C e i 16°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 23°C intorno alle 9:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 55%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 km/h e i 11 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,9°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 23°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 50%, con condizioni di stabilità atmosferica e assenza di precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 50%, favorendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, la tendenza generale rimarrà quella di un clima autunnale, con nubi e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Benevento

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 4.2 SSO max 5.5 Libeccio 83 % 1016 hPa 3 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° Assenti 3.8 SSO max 4.6 Libeccio 85 % 1015 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 2.9 S max 3.8 Ostro 81 % 1017 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 7.3 SO max 8.5 Libeccio 55 % 1017 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +23.4° Assenti 11.3 OSO max 11.3 Libeccio 50 % 1017 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 10.3 O max 9.7 Ponente 52 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.7 O max 5.3 Ponente 69 % 1018 hPa 21 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 1.7 SO max 2.2 Libeccio 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:28

