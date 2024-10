Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Benevento si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C nella prima parte della giornata, per poi salire fino a raggiungere i 23,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte il meteo si manterrà stabile con poche nuvole e temperature che si aggireranno attorno ai 15,6°C. L’umidità sarà alta, intorno al 90%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1025 hPa. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 68% alle 07:00 e salendo fino all’85% entro le 10:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 21,9°C alle 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C, mentre l’umidità si stabilizzerà intorno al 45%. La velocità del vento sarà leggera, con intensità che non supereranno i 5 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, mantenendo quindi una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 17°C alle 19:00 e continuando a diminuire fino a 15,8°C a fine giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento indicano una giornata nuvolosa ma mite, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.6° perc. +15.5° Assenti 4.4 NE max 5 Grecale 90 % 1025 hPa 4 poche nuvole +15° perc. +14.9° Assenti 4.3 NE max 4.8 Grecale 89 % 1024 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° Assenti 4.4 NE max 5.6 Grecale 78 % 1025 hPa 10 cielo coperto +21.9° perc. +21.6° Assenti 3.7 ENE max 4.9 Grecale 54 % 1025 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.1° Assenti 3.1 NNE max 4.8 Grecale 45 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20° perc. +19.5° Assenti 3 NE max 3.2 Grecale 58 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 5.2 NE max 5.4 Grecale 71 % 1024 hPa 22 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 3.8 NE max 4.5 Grecale 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.