Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Benevento si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto nuvoloso, con un progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,4°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge che potrebbero risultare intense.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’86%, e il vento si muoverà da sud-ovest con velocità moderata. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 26,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 33,1 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, rendendo il clima particolarmente piacevole per attività all’aperto. Tuttavia, già nel tardo pomeriggio, si inizieranno a notare segni di un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa.

La sera porterà un netto cambiamento delle condizioni atmosferiche. Già dalle 19:00, il cielo tornerà a essere coperto, e si prevede l’arrivo di forti piogge che inizieranno a manifestarsi intorno alle 21:00. Le temperature scenderanno rapidamente, portandosi attorno ai 16,8°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti forti, con raffiche che potranno superare i 58 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Benevento indicano un miglioramento temporaneo durante la giornata di Martedì, ma con un ritorno di condizioni instabili e piovose in serata. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare variabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori autunnali. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° Assenti 2.3 SO max 3.1 Libeccio 86 % 1018 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 3.3 SSO max 3.7 Libeccio 87 % 1017 hPa 6 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 3.8 SO max 5 Libeccio 82 % 1017 hPa 9 nubi sparse +23.9° perc. +23.7° Assenti 10.3 SO max 14.9 Libeccio 52 % 1016 hPa 12 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 18.3 SO max 28.8 Libeccio 43 % 1014 hPa 15 cielo sereno +25° perc. +24.7° Assenti 16.7 SSO max 32.6 Libeccio 47 % 1013 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 6.8 SO max 9.9 Libeccio 64 % 1012 hPa 21 forte pioggia +16.8° perc. +16.9° 5.89 mm 26.6 OSO max 58.7 Libeccio 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:26

