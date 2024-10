Previsioni Meteo Benevento: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’88%. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest, con velocità comprese tra i 2 e i 3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà gradualmente, portandosi al 51% entro le ore centrali della giornata. I venti, sempre deboli, si manterranno nella direzione Ovest, con intensità che varierà tra i 6 e gli 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata ideale per attività all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di qualche schiarita. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 56%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo la direzione Ovest. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 17°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo una visibilità migliore e un’atmosfera più serena. L’umidità si stabilizzerà attorno al 79%, mentre i venti rimarranno leggeri, provenienti da Nord-Ovest. Non si prevedono piogge, rendendo la serata piacevole per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su livelli miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Tuttavia, si prevede un miglioramento della situazione meteo, con un possibile aumento delle schiarite e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un inizio di settimana più soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Benevento

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.9° perc. +18.1° Assenti 2.6 O max 3 Ponente 88 % 1022 hPa 3 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° Assenti 2.7 OSO max 3.2 Libeccio 91 % 1022 hPa 6 cielo coperto +17° perc. +17.1° Assenti 2.4 OSO max 2.7 Libeccio 93 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +20.9° Assenti 6.5 OSO max 7.6 Libeccio 65 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 8.7 O max 8.2 Ponente 51 % 1023 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +21.9° Assenti 7.9 O max 10.3 Ponente 56 % 1023 hPa 18 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 3.5 ONO max 4.1 Maestrale 74 % 1024 hPa 21 poche nuvole +17.1° perc. +16.9° Assenti 2.8 NNO max 3.1 Maestrale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:59

