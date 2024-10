Previsioni Meteo Benevento: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà coperto. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse nel pomeriggio e una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. La sera porterà un cielo prevalentemente sereno, con temperature in calo.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,2°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 15,1 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 39,1 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,72 mm, con un’umidità del 96%.

Proseguendo nella mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera fino alle prime ore del giorno, per poi passare a un cielo coperto. La temperatura si manterrà tra i 17,1°C e i 19,6°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 16,5 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, con valori attorno al 7%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a una situazione più serena. Le temperature raggiungeranno un massimo di 20,1°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 24,3 km/h, e l’umidità scenderà al 53%. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 15,3°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 7,2 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge e nubi, il weekend si preannuncia più stabile, con temperature in aumento e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole, mentre è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e umidità.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.72 mm 15.1 SO max 39.1 Libeccio 96 % 1004 hPa 3 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° prob. 45 % 12.6 SO max 24.3 Libeccio 88 % 1005 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° prob. 49 % 15.2 SO max 31.6 Libeccio 75 % 1008 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° prob. 3 % 15.3 OSO max 35.6 Libeccio 67 % 1009 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° prob. 11 % 18.3 OSO max 35 Libeccio 62 % 1009 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° prob. 11 % 24 OSO max 36.7 Libeccio 55 % 1009 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° prob. 7 % 9.3 SO max 15.4 Libeccio 68 % 1011 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° prob. 3 % 7.2 SO max 9.1 Libeccio 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:33

