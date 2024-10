Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Bergamo per Venerdì 18 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale durante le prime ore, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13,8°C e +18,3°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da forte pioggia, con una temperatura di circa +15,3°C e una copertura nuvolosa al 100%. La pioggia si intensificherà, portando a un accumulo di 6,24mm. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 7,7km/h.

Con l’arrivo della mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, ma con intensità variabile. Si prevede pioggia moderata alle 07:00, con una temperatura di +15,2°C. A seguire, le precipitazioni si attenueranno, passando a pioggia leggera e successivamente a cielo coperto e nubi sparse. La temperatura massima raggiungerà i +18,3°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno della pioggia leggera, con temperature che scenderanno a +15,5°C verso le 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 73%, e l’umidità continuerà a essere alta, intorno al 90%. Le precipitazioni saranno sporadiche, con accumuli minimi.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si attesteranno intorno ai +14°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si manterrà elevata, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, si prevede che le condizioni di instabilità possano persistere, rendendo necessario monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +15.3° perc. +15.5° 6.24 mm 3.6 E max 7.7 Levante 99 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.72 mm 4.6 NNE max 5 Grecale 96 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.88 mm 2.2 SSE max 3.9 Scirocco 99 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 1.84 mm 2.1 NE max 6 Grecale 98 % 1017 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +18.4° prob. 79 % 5.3 SSE max 4.8 Scirocco 85 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.14 mm 1.7 SE max 2.7 Scirocco 85 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.3 mm 5.2 NE max 7.3 Grecale 93 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.19 mm 4.8 NNE max 6 Grecale 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:25

