Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Bergamo di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio con nubi sparse e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 17,2°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo prevalentemente coperto al mattino a condizioni più serene in serata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con intensità che non supererà i 7,2 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12,3°C. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa. Durante le prime ore del mattino, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i 13,3°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Nord-Nord Est.

Con l’avanzare della mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 16°C entro le 11:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di 16,6°C. La situazione inizierà a migliorare nel pomeriggio, quando si prevede un passaggio a nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco massimo di 17,2°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente nel corso del pomeriggio.

Nel corso della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno attese intorno alle 20:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13°C, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 90%. La pressione atmosferica rimarrà costante, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bergamo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un aumento della copertura serena. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni e minime che non scenderanno sotto i 10°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate favorevoli, ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.3° perc. +11.8° Assenti 7.2 NNE max 6.3 Grecale 84 % 1020 hPa 3 nubi sparse +12° perc. +11.4° Assenti 5.9 NNE max 5.2 Grecale 82 % 1020 hPa 6 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 6.3 NNE max 5.8 Grecale 82 % 1020 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 1.8 S max 1.8 Ostro 76 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 5.4 SSO max 4.5 Libeccio 75 % 1020 hPa 15 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 5.3 SO max 5.4 Libeccio 79 % 1018 hPa 18 nubi sparse +13.5° perc. +13.3° Assenti 2.3 NNE max 3.2 Grecale 92 % 1020 hPa 21 cielo sereno +12.8° perc. +12.5° Assenti 4.2 N max 4.1 Tramontana 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:32

