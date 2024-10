Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Bergamo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La notte precedente ha visto una copertura nuvolosa che si è progressivamente diradata, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9,3°C, con una leggera diminuzione fino a 7,5°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da un cielo coperto a poche nuvole, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’88%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 15,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 55%. La brezza leggera proveniente da sud-sud ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C, mantenendo un cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 55%, garantendo un clima secco e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bergamo indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il clima rimarrà stabile, con poche variazioni significative, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +9.3° perc. +8.9° Assenti 5.3 NNE max 5 Grecale 88 % 1014 hPa 3 poche nuvole +7.7° perc. +6.6° Assenti 6.7 NNE max 5.8 Grecale 83 % 1014 hPa 6 poche nuvole +7.8° perc. +6.7° Assenti 6.7 N max 6 Tramontana 81 % 1015 hPa 9 cielo sereno +13.2° perc. +12.2° Assenti 3.7 SO max 2.7 Libeccio 63 % 1015 hPa 12 cielo sereno +15.7° perc. +14.7° Assenti 6.1 SSO max 3.8 Libeccio 55 % 1013 hPa 15 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 4.9 S max 3.3 Ostro 59 % 1013 hPa 18 cielo sereno +11° perc. +10.3° Assenti 5.1 NNE max 4.7 Grecale 81 % 1014 hPa 21 cielo sereno +9.9° perc. +9.2° Assenti 7 NNE max 6.3 Grecale 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.