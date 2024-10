Previsioni Meteo Biancavilla: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Biancavilla di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,6°C durante le ore centrali. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da sud-est, contribuendo a un clima gradevole.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e l’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 59%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 3,3 km/h da nord-nord ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a 25,1°C entro le ore 11:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 29%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, con valori che toccheranno i 25,6°C alle 12:00 e si manterranno sopra i 24°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando al 10%, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 31%. I venti continueranno a soffiare da sud-est, con intensità che potrà arrivare a 10,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà, con un incremento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto entro le 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17,4°C in tarda serata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%. I venti diventeranno più deboli, con velocità che si attesteranno intorno ai 0,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Biancavilla mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori variazioni, ma per ora si prevede una transizione verso condizioni più nuvolose, senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +13.8° Assenti 4.2 NNO max 5.3 Maestrale 58 % 1016 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +13.2° Assenti 3.9 N max 4.9 Tramontana 53 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +17.5° Assenti 1.3 OSO max 2.3 Libeccio 39 % 1018 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.2° Assenti 3.8 SSO max 6 Libeccio 30 % 1018 hPa 13 cielo sereno +25.6° perc. +25.1° Assenti 7.4 SSE max 8.9 Scirocco 31 % 1016 hPa 16 poche nuvole +21.5° perc. +21° Assenti 9.1 SE max 12.5 Scirocco 49 % 1018 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 0.9 ESE max 4.8 Scirocco 68 % 1019 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 0.9 E max 4 Levante 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:30

