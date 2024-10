Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Biancavilla indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile e temperato. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e il vento sarà leggero, proveniente da Nord-Nord Ovest. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse e un incremento della temperatura.

Nel dettaglio, durante la mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 85% alle 79%, favorendo così un clima più soleggiato. Il vento continuerà a mantenersi leggero, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 6,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 46% e il 64%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore calo della copertura nuvolosa, con valori che scenderanno fino al 38%. Le temperature inizieranno a diminuire, attestandosi intorno ai 15,8°C alle 17:00. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità ridotta, mantenendosi tra i 4 km/h e i 6,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80%.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Le condizioni di calma continueranno, con venti leggeri e un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’87%. Questo clima sereno favorirà una piacevole conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. I giorni successivi potrebbero portare un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 3.8 NNO max 3.9 Maestrale 64 % 1022 hPa 5 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 3.3 N max 4.4 Tramontana 63 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 2.2 ESE max 5.2 Scirocco 52 % 1023 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +20.6° Assenti 5.5 SSE max 8.2 Scirocco 46 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 5.8 SSE max 7.9 Scirocco 53 % 1022 hPa 17 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 4.4 ESE max 7.3 Scirocco 80 % 1023 hPa 20 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 0.7 N max 3 Tramontana 87 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14° perc. +13.8° Assenti 3.2 N max 3.6 Tramontana 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.