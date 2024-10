Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Biancavilla si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort climatico ottimale. La ventilazione sarà leggera, con brezze che non supereranno i 12 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e tranquilla.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo e senza particolari disagi.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 8%. La ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra i 2,7 km/h e i 5,4 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 30% intorno a mezzogiorno.

Il pomeriggio porterà temperature leggermente in calo, con valori che si attesteranno intorno ai 24°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le brezze continueranno a mantenere l’aria fresca e gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili, intorno al 36%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi sui 18°C. Il cielo sereno continuerà a caratterizzare la serata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, garantendo un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La stabilità atmosferica e le temperature miti favoriranno un clima piacevole, rendendo Lunedì 14 Ottobre una giornata da non perdere.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17° perc. +16° Assenti 6 NNO max 6.8 Maestrale 50 % 1019 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +15.3° Assenti 6.4 N max 6.5 Tramontana 49 % 1019 hPa 7 cielo sereno +20.3° perc. +19.4° Assenti 2.7 NE max 6 Grecale 40 % 1020 hPa 10 cielo sereno +25° perc. +24.4° Assenti 3.9 SSE max 7.6 Scirocco 32 % 1020 hPa 13 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 5 SSE max 11.3 Scirocco 31 % 1018 hPa 16 cielo sereno +21.8° perc. +21.3° Assenti 4.2 ESE max 10.2 Scirocco 46 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 3.6 NNO max 4.5 Maestrale 57 % 1020 hPa 22 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 3.5 NNO max 4.4 Maestrale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:20

