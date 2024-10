Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Biancavilla si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento delle nubi nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 17,6°C e 28°C durante la giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 30-62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, con una velocità del vento di circa 5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà al 51%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 5-10%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 0,6 km/h e 6 km/h, favorendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Il pomeriggio continuerà a presentarsi con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 28°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e il vento si farà leggermente più intenso, raggiungendo i 12 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 30%, rendendo l’aria gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà al 62-74%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 18°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 62%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Biancavilla indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, seguita da un incremento della nuvolosità in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno un piacevole sollievo dopo il caldo diurno.

