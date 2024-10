Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo risulterà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,5°C nella prima parte della giornata, per poi salire fino a raggiungere i 18,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 10,5°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95% entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 9,8°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno all’82%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a 17,6°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà molto contenuta, oscillando tra i 2,7 km/h e i 7,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 63% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,6°C alle 14:00, mantenendosi sopra i 17°C fino alle 16:00. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi leggermente, passando a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,4°C entro la notte. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 6,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la possibilità di cieli coperti, ma potranno comunque godere di temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.6° perc. +9.8° prob. 1 % 5.6 NO max 5.1 Maestrale 82 % 1019 hPa 4 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° prob. 1 % 4.6 NNO max 4 Maestrale 83 % 1018 hPa 7 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° Assenti 2.7 NNO max 2.7 Maestrale 80 % 1019 hPa 10 cielo coperto +16.6° perc. +16° Assenti 5.1 S max 5.8 Ostro 66 % 1018 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 5.8 S max 5.7 Ostro 61 % 1017 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 3.3 O max 3.9 Ponente 76 % 1017 hPa 19 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 6.1 NNO max 5.2 Maestrale 72 % 1019 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +11.6° Assenti 5.9 NNO max 5.4 Maestrale 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:40

