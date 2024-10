Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, per poi diventare completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,4°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 13,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 14,3°C, mantenendo una copertura nuvolosa significativa. La sera vedrà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo fino a 10°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 10,4°C, mentre la velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 98% alle 05:00. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che varieranno da 9,8°C a 13,5°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 74%, contribuendo a una sensazione di umidità nell’aria.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 14,3°C alle 14:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 88% e il 94%. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 4,9 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 10°C alle 23:00, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa persistente. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della presenza di sole. Gli amanti del bel tempo dovranno pazientare, poiché le condizioni di cielo coperto continueranno a dominare per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 1.7 N max 2.8 Tramontana 81 % 1014 hPa 3 cielo coperto +10.1° perc. +9.3° Assenti 1.2 ENE max 3.6 Grecale 83 % 1014 hPa 6 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 0.9 NNE max 1.4 Grecale 85 % 1014 hPa 9 cielo coperto +12.1° perc. +11.4° Assenti 4.7 SE max 3.3 Scirocco 77 % 1014 hPa 12 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° Assenti 4.1 SE max 3.1 Scirocco 74 % 1014 hPa 15 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° Assenti 4.4 SSE max 4.5 Scirocco 73 % 1013 hPa 18 cielo coperto +11.5° perc. +11° Assenti 2.7 NNO max 3.3 Maestrale 87 % 1014 hPa 21 nubi sparse +10.2° perc. +9.6° Assenti 5.2 NNO max 4.6 Maestrale 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:53

