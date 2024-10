Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Biella indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre nelle prime ore del mattino si passerà a un cielo coperto. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 13,6°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% in mattinata, per poi gradualmente ridursi nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 12,8°C a un massimo di 18,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si attesterà attorno all’85%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C, mentre l’umidità inizierà a diminuire, scendendo sotto il 80%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 5 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, mantenendo così la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 14°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori superiori al 90%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1029 hPa, contribuendo a una sensazione di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo possibile una settimana tranquilla dal punto di vista climatico. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, pur tenendo presente l’umidità che caratterizzerà le ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 6.2 NNO max 5.5 Maestrale 86 % 1028 hPa 3 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° Assenti 5.4 NNO max 4.6 Maestrale 85 % 1028 hPa 6 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 6 NNO max 5.3 Maestrale 85 % 1028 hPa 9 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 3.3 SE max 2.8 Scirocco 76 % 1029 hPa 12 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 5.1 SE max 2.7 Scirocco 71 % 1028 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 4.4 SSE max 3.3 Scirocco 78 % 1028 hPa 18 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° Assenti 2.6 N max 3 Tramontana 91 % 1029 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° Assenti 3.4 NO max 3.2 Maestrale 86 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:56 e tramonta alle ore 18:27

