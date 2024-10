Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Biella indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C, mentre l’umidità sarà molto alta, raggiungendo il 95%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h.

Nella mattina, il maltempo continuerà a dominare il panorama meteorologico. Le previsioni del tempo segnalano piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 11-12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 95%. Anche la velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente nord-est.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a manifestarsi con intensità moderata, e le temperature si manterranno stabili attorno ai 11°C. L’umidità rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 5-6 km/h. Si potrebbero registrare accumuli di pioggia che contribuiranno a mantenere il terreno umido.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire leggermente, ma si prevede comunque un’ulteriore persistenza di piogge leggere. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo valori intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni di instabilità atmosferica. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non sembreranno migliorare nel breve periodo. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +13.2° perc. +13° 1.12 mm 5.4 NE max 12.5 Grecale 95 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +12.5° perc. +12.3° 1.77 mm 7.7 NE max 15.8 Grecale 95 % 1005 hPa 7 pioggia moderata +11.6° perc. +11.3° 2.07 mm 6.6 NNE max 14.6 Grecale 96 % 1006 hPa 10 pioggia moderata +11.7° perc. +11.4° 2.01 mm 3.2 NNE max 7.6 Grecale 95 % 1006 hPa 13 pioggia moderata +11.6° perc. +11.2° 1.5 mm 6.4 NNO max 12.9 Maestrale 92 % 1005 hPa 16 pioggia moderata +11.5° perc. +11.1° 1.77 mm 4.1 N max 6.8 Tramontana 93 % 1005 hPa 19 pioggia moderata +10.9° perc. +10.5° 1.08 mm 5.8 ONO max 8.7 Maestrale 95 % 1005 hPa 22 pioggia moderata +10.4° perc. +10° 1.21 mm 2.7 OSO max 4.5 Libeccio 98 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:58

