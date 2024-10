Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Biella indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alla notte. Durante le prime ore del giorno, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h.

Nella notte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di circa 12,8°C e un’umidità elevata che si attesterà attorno all’86%. Con il passare delle ore, si passerà a condizioni di nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra 12,4°C e 12,2°C.

La mattina inizierà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. A partire dalle 09:00, si registrerà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 15,8°C entro le 10:00. La ventilazione sarà debole, con direzione prevalentemente da sud-sud est. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore benessere.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo al sole di splendere e riscaldare ulteriormente l’aria. Le temperature toccheranno il picco di 18,2°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 17,2°C alle 15:00. L’umidità rimarrà contenuta attorno al 70%, rendendo il clima gradevole. La brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La ventilazione continuerà a essere leggera, con direzione nord-nord ovest. L’umidità si manterrà attorno all’83%, garantendo un comfort notturno.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Biella indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 20°C. Sarà quindi un periodo favorevole per attività all’aperto, con un clima che si presenterà ideale per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° Assenti 5 NNO max 4.3 Maestrale 86 % 1027 hPa 4 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 6.2 NO max 5.3 Maestrale 85 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° Assenti 4.9 NNO max 4.3 Maestrale 83 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 4 SSE max 2.1 Scirocco 74 % 1027 hPa 13 poche nuvole +18.2° perc. +17.9° Assenti 3.6 SSE max 1.7 Scirocco 70 % 1025 hPa 16 poche nuvole +15.2° perc. +15.1° Assenti 2.2 ONO max 2.4 Maestrale 87 % 1025 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +13.5° Assenti 5.5 NNO max 4.8 Maestrale 87 % 1026 hPa 22 cielo sereno +13.4° perc. +12.9° Assenti 5.6 NNO max 4.9 Maestrale 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.