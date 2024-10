Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Biella di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La situazione meteorologica si deteriorerà ulteriormente con l’arrivo di piogge moderate che si protrarranno per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-est.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 14,5°C. La pioggia si intensificherà, portando accumuli significativi, con valori che potrebbero superare i 3mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità intorno ai 6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge moderate continueranno a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, rendendo l’aria piuttosto umida. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo non promettono miglioramenti. Le piogge, sebbene possano attenuarsi leggermente, continueranno a manifestarsi, con temperature che si aggireranno intorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante e l’umidità continuerà a essere elevata. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, la giornata di Mercoledì 16 Ottobre a Biella si presenterà caratterizzata da un clima umido e piovoso, con temperature stabili e una copertura nuvolosa totale. Le previsioni del tempo per i giorni successivi indicano un possibile miglioramento, con schiarite attese per Giovedì e Venerdì, ma per ora, i residenti dovranno prepararsi a un’altra giornata di pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° Assenti 4.8 NNE max 5.3 Grecale 88 % 1021 hPa 4 pioggia moderata +14.2° perc. +14.1° 1.19 mm 3.6 NE max 4.8 Grecale 94 % 1020 hPa 7 pioggia moderata +14° perc. +14° 2.39 mm 4.2 NNE max 6.6 Grecale 97 % 1020 hPa 10 pioggia moderata +14.3° perc. +14.3° 1.8 mm 7.6 NNE max 15.8 Grecale 97 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.76 mm 6.2 NE max 14.8 Grecale 96 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +14° perc. +14° 0.9 mm 4.5 NE max 8.4 Grecale 96 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +13.9° perc. +13.9° 0.81 mm 4 NE max 6.8 Grecale 96 % 1020 hPa 22 pioggia moderata +13.9° perc. +13.9° 1.25 mm 3.7 NNE max 5.4 Grecale 97 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:35

