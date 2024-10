Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 25 Ottobre, Biella si troverà a fronteggiare condizioni di meteo caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 13°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,4 km/h e i 3,5 km/h, prevalentemente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 95%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Durante la notte, le condizioni di meteo non subiranno variazioni significative. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che si manterrà elevata. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il meteo non cambierà sostanzialmente. La pioggia leggera persisterà, con temperature che varieranno leggermente tra i 13,1°C e i 13,6°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a mantenersi alta. La velocità del vento sarà sempre contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 2-3 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede che le condizioni di meteo rimangano stabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si manterranno attorno ai 13,4°C. Anche in questo caso, la copertura nuvolosa sarà al 100% e l’umidità non scenderà sotto il 96%. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque bassa.

La sera porterà con sé un’ulteriore conferma delle condizioni di meteo già descritte. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno attorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà invariata e l’umidità si manterrà elevata. Anche la velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella indicano una giornata di Venerdì 25 Ottobre caratterizzata da pioggia leggera e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni di meteo possano variare, ma per ora il trend rimarrà stabile. Gli amanti della pioggia troveranno soddisfazione in questo clima umido, mentre chi preferisce il sole dovrà attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.2° perc. +13.1° 0.2 mm 2.4 NNE max 4.2 Grecale 95 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +13.1° perc. +13° 0.36 mm 1.6 NNE max 3.1 Grecale 96 % 1024 hPa 7 pioggia leggera +13.1° perc. +13° 0.43 mm 2.3 NE max 3.9 Grecale 97 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.57 mm 2 NE max 4.1 Grecale 96 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.32 mm 2.9 ENE max 6.1 Grecale 96 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +13.4° perc. +13.3° 0.37 mm 3.3 NE max 4.4 Grecale 97 % 1022 hPa 19 pioggia leggera +13.2° perc. +13.1° 0.72 mm 2.3 NE max 3 Grecale 97 % 1023 hPa 22 pioggia leggera +13.3° perc. +13.2° 0.5 mm 1.9 NNO max 2.2 Maestrale 97 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:20

