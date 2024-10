Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un lieve miglioramento, con la presenza di nubi sparse.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e una temperatura di 19,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 19,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,6 km/h proveniente da Sud-Sud Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale passaggio a nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,7°C alle 05:00.

La mattina si aprirà con un cielo coperto, ma già dalle 08:00 si registreranno nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere un massimo di 22,9°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,3 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 51% e il 69%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 22,6°C alle 13:00. Le condizioni di umidità aumenteranno leggermente, raggiungendo il 60%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con intensità che varierà tra 2,4 km/h e 9,1 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con un cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19,4°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6,9 km/h, con direzione variabile verso Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bisceglie nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede un lieve miglioramento per i giorni successivi, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, anche se è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 11.4 SSE max 22.4 Scirocco 68 % 1022 hPa 4 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 13.4 SSE max 26.2 Scirocco 71 % 1022 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 14.3 SSE max 26.9 Scirocco 69 % 1023 hPa 10 cielo coperto +22.3° perc. +22° Assenti 8.4 SSE max 10.7 Scirocco 53 % 1023 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 6 NE max 9.3 Grecale 57 % 1022 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° Assenti 4.4 S max 6.3 Ostro 62 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 6.4 SSO max 8.4 Libeccio 65 % 1024 hPa 22 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 10.4 O max 13.7 Ponente 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:52

