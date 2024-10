Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Bisceglie si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 20,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Durante la mattina, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno alle 10:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 12,4 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo sarà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà il bel tempo. La velocità del vento continuerà a diminuire, raggiungendo i 7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 64%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un leggero cambiamento, con l’aumento della copertura nuvolosa che passerà al 29%. Tuttavia, le temperature rimarranno gradevoli, intorno ai 19°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con valori che raggiungeranno i 10,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Bisceglie indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.2° perc. +17.1° Assenti 15.4 O max 19.9 Ponente 83 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° Assenti 15.4 O max 20.3 Ponente 83 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 16.3 O max 17.6 Ponente 76 % 1023 hPa 11 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 10.7 NNO max 11.7 Maestrale 63 % 1022 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 8.4 NNE max 8.6 Grecale 61 % 1021 hPa 17 poche nuvole +19.5° perc. +19.4° Assenti 3.4 NNE max 4.6 Grecale 72 % 1022 hPa 20 poche nuvole +18.3° perc. +18.2° Assenti 16.1 O max 18.9 Ponente 76 % 1022 hPa 23 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° Assenti 16.7 O max 21 Ponente 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:48

