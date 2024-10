Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bisceglie di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con la presenza di piogge leggere durante la notte. Tuttavia, nel corso della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’affacciarsi di ampie schiarite. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 25°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 38 km/h.

Durante il pomeriggio, il meteo si stabilizzerà ulteriormente, garantendo un cielo sereno e temperature che toccheranno i 25°C. La sera porterà con sé un clima fresco e sereno, ideale per attività all’aperto.

Nella notte che precede Venerdì, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 25°C. Le condizioni di umidità saranno elevate, intorno al 59%, e si registreranno venti provenienti da Sud-Ovest, con una velocità di circa 16,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 44%, ma le piogge si presenteranno solo in forma leggera, con accumuli minimi.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 08:00, per poi passare a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 22°C alle 06:00 e aumentando gradualmente fino a 25°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 25 km/h, contribuendo a un’ulteriore sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 25°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che varierà tra 20 km/h e 23 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 38%, favorendo un clima piacevole.

La sera si preannuncia serena, con temperature che si aggireranno intorno ai 21°C. Le condizioni di vento continueranno a essere moderate, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bisceglie nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Sabato e Domenica si preannunciano giornate simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori confortevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.9° perc. +24.9° prob. 12 % 15.8 SSO max 26.2 Libeccio 58 % 1003 hPa 4 cielo coperto +23.8° perc. +23.9° prob. 16 % 15.8 SO max 26 Libeccio 63 % 1004 hPa 7 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 25.1 O max 38 Ponente 52 % 1007 hPa 10 nubi sparse +24.4° perc. +24° Assenti 21.5 O max 30.2 Ponente 42 % 1008 hPa 13 cielo sereno +25.4° perc. +25° Assenti 20.5 O max 26.8 Ponente 38 % 1007 hPa 16 poche nuvole +24.1° perc. +23.6° Assenti 27.1 OSO max 34.2 Libeccio 40 % 1008 hPa 19 cielo sereno +21.4° perc. +20.8° Assenti 21.7 OSO max 28.7 Libeccio 48 % 1010 hPa 22 cielo sereno +20.7° perc. +20.2° Assenti 14.9 OSO max 25.4 Libeccio 50 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:26

