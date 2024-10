Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno alcune variazioni, ma il cielo rimarrà per lo più coperto, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà per lo più coperto da nubi sparse, con una temperatura che varierà da 19,4°C a 18,5°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 4-8 km/h, con direzione prevalentemente da ovest. L’umidità si attesterà attorno al 66-77%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1018 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo passerà da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,8°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13,8 km/h. L’umidità si manterrà tra il 54% e il 64%, con una pressione atmosferica che si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevede un cielo con poche nuvole e successivamente di nuovo nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62% verso le 17:00. La pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi attorno ai 1017 hPa.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62-63%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bisceglie indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nel cielo e nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa giornata un’ottima occasione per godere di un’uscita all’aperto, nonostante la copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 5.1 O max 5.3 Ponente 66 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 8 ONO max 8.4 Maestrale 67 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 7.8 ONO max 8.5 Maestrale 61 % 1019 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 8.1 N max 8.8 Tramontana 55 % 1019 hPa 13 poche nuvole +20.9° perc. +20.6° Assenti 14.1 NE max 12.3 Grecale 59 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 11.8 ENE max 12 Grecale 63 % 1018 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 6.8 E max 6.4 Levante 61 % 1019 hPa 22 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 6.8 NNE max 7.1 Grecale 62 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.