Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante la mattinata. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto e a possibili piogge nel tardo pomeriggio e nella serata. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente moderati, provenienti da direzioni variabili.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 18,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si prevederanno eventi significativi. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 20,5°C intorno alle 11:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, ma si inizieranno a notare alcune poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C, mentre i venti si faranno più leggeri. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto e le temperature inizieranno a scendere leggermente.

La sera porterà con sé un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,4°C, con venti leggeri provenienti da Est-Nord Est. Le precipitazioni, sebbene leggere, saranno accompagnate da una probabilità di pioggia che si attesterà intorno all’8%. La situazione meteo si manterrà instabile fino a tarda notte, con la possibilità di ulteriori piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bisceglie nei prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana variabile, con temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per quanto riguarda le possibili piogge nel corso della serata di Domenica.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.7° prob. 20 % 18.1 O max 23.6 Ponente 71 % 1012 hPa 4 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° prob. 20 % 19.3 O max 26.2 Ponente 76 % 1012 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.7° prob. 20 % 20 O max 25.3 Ponente 70 % 1013 hPa 10 cielo sereno +20.4° perc. +20° prob. 19 % 17.8 NO max 21 Maestrale 58 % 1013 hPa 13 poche nuvole +20.2° perc. +19.9° prob. 8 % 18.1 NNE max 17.1 Grecale 63 % 1013 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +19.5° Assenti 16.1 NNE max 15.3 Grecale 67 % 1013 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° prob. 8 % 9 ENE max 8.4 Grecale 67 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +19.2° perc. +18.9° 0.18 mm 7 ENE max 6.8 Grecale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.