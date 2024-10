Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie.

Nella mattina, si prevede un incremento della temperatura, che raggiungerà i 25,7°C intorno alle 10:00. Le nuvole saranno sparse, con una copertura che varierà dal 32% al 71%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 44%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con temperature che toccheranno i 26°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nel primo pomeriggio. Le condizioni di vento si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 19,7 km/h. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, quindi si potrà godere di un pomeriggio asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 24°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le condizioni di vento continueranno a essere presenti, con intensità che si manterrà su valori vivaci. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 53%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bisceglie nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti del clima mite troveranno quindi soddisfazione nelle giornate a venire, mentre le possibilità di pioggia rimarranno assenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 6.9 OSO max 10 Libeccio 56 % 1008 hPa 4 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° Assenti 4.7 SSO max 5.2 Libeccio 55 % 1007 hPa 7 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 3.6 S max 8.2 Ostro 51 % 1007 hPa 10 nubi sparse +25.7° perc. +25.5° Assenti 3.1 OSO max 9.3 Libeccio 44 % 1007 hPa 13 cielo coperto +25.8° perc. +25.6° Assenti 3.2 NNE max 13.5 Grecale 45 % 1006 hPa 16 nubi sparse +25.8° perc. +25.7° Assenti 10.4 SE max 16.8 Scirocco 46 % 1005 hPa 19 cielo coperto +25° perc. +24.8° Assenti 13.9 SO max 22.5 Libeccio 48 % 1006 hPa 22 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° Assenti 11.2 SO max 20.6 Libeccio 53 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:16

