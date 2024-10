Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Bisceglie si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98% nelle prime ore del mattino. I venti, provenienti da Sud-Sud Est, si presenteranno con una velocità di circa 13,6 km/h, aumentando leggermente nel corso della giornata.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 26,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 21,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, rendendo l’aria piuttosto gradevole nonostante la copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con un picco di 26,5°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si passerà a nubi sparse nel tardo pomeriggio. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 39,1 km/h. L’umidità aumenterà, toccando il 63%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22,5°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’88%. I venti, sempre provenienti da Sud-Sud Est, si faranno sentire con una velocità di circa 26,7 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bisceglie indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve miglioramento verso il fine settimana, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° Assenti 13.4 SSE max 23.1 Scirocco 66 % 1017 hPa 4 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 14.9 SSE max 26.7 Scirocco 73 % 1016 hPa 7 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° Assenti 18.4 SSE max 30 Scirocco 72 % 1016 hPa 10 cielo coperto +25.2° perc. +25.1° Assenti 16.6 SSE max 19.2 Scirocco 53 % 1015 hPa 13 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 21.8 SSE max 25 Scirocco 50 % 1013 hPa 16 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° Assenti 26.6 SSE max 39.1 Scirocco 63 % 1012 hPa 19 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° Assenti 27.9 SSE max 47.3 Scirocco 72 % 1011 hPa 22 cielo coperto +22.9° perc. +23.1° Assenti 18.6 SSO max 34.4 Libeccio 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:19

