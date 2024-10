Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bisceglie di Mercoledì 2 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di cieli sereni, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21°C e i 27,7°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 28,4 km/h. L’umidità sarà contenuta, con valori che varieranno dal 42% al 70%.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che non supererà il 12%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud e Sud Est, con velocità che si manterranno sotto i 7 km/h. L’umidità si aggirerà attorno al 52%, garantendo un clima notturno piacevole.

Nella mattina, il sole dominerà il panorama, con cieli sereni e temperature in aumento. Si prevede che i valori raggiungano i 27,1°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 6%, e i venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, mentre la copertura nuvolosa potrà arrivare fino al 36%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 28,4 km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 44%.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con cieli che si presenteranno coperti al 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti continueranno a soffiare moderati, con velocità che si aggireranno intorno ai 14 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bisceglie nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e una variabilità della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole potranno godere di un clima favorevole, mentre chi preferisce la freschezza della sera troverà condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 5.3 S max 11 Ostro 52 % 1013 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° Assenti 3.5 SO max 4.6 Libeccio 56 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21.1° perc. +20.7° Assenti 3.3 SSE max 7.1 Scirocco 53 % 1011 hPa 10 cielo sereno +25.1° perc. +25° Assenti 8.4 SE max 14.2 Scirocco 49 % 1010 hPa 13 cielo sereno +27.5° perc. +27.4° Assenti 9 S max 14.1 Ostro 43 % 1008 hPa 16 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 20.5 S max 26.9 Ostro 48 % 1007 hPa 19 cielo coperto +24° perc. +24.1° Assenti 14.9 SSO max 21.9 Libeccio 64 % 1008 hPa 22 nubi sparse +23° perc. +23.2° prob. 8 % 6.2 SO max 11.4 Libeccio 70 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.