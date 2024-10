Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Bisceglie si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 8,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà in aumento, passando dal 17% al 49%. La velocità del vento aumenterà, con punte di 11,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, garantendo condizioni di relativa freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% alle 16:00. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 17 km/h, con raffiche che potranno toccare i 22,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 65%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 19,6°C alle 23:00, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 8,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bisceglie indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima temperato potranno godere di queste giornate, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per un miglioramento delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Bisceglie

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 6.5 ESE max 6.8 Scirocco 72 % 1023 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° Assenti 4.3 E max 5 Levante 74 % 1023 hPa 7 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° Assenti 4.4 SE max 5.5 Scirocco 70 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.5° perc. +21.3° Assenti 8.5 ENE max 9 Grecale 61 % 1023 hPa 13 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° Assenti 17.3 E max 17.8 Levante 64 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 16.1 E max 22.4 Levante 65 % 1021 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +20.7° Assenti 11.6 S max 15.5 Ostro 58 % 1022 hPa 22 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 8.8 SSE max 13.8 Scirocco 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:53

