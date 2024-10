Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Bollate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 11°C e i 17°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno fino alle prime ore del mattino, quando le nubi inizieranno a coprire il cielo. Alle 06:00, la temperatura sarà di circa 11,4°C con una copertura nuvolosa al 74%. Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 15,5°C entro le 11:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 62%, mentre il vento sarà debole e prevalentemente orientato da sud-est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una lieve diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che varierà dall’86% al 93%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il trend di assenza di pioggia.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%. La situazione meteo non subirà variazioni significative, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Bollate indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibilità di schiarite solo in seguito. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, con abbigliamento adeguato per affrontare le temperature autunnali.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.7° perc. +11.1° Assenti 5.6 ENE max 11 Grecale 83 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° Assenti 5 ENE max 10.6 Grecale 84 % 1013 hPa 6 nubi sparse +11.4° perc. +10.6° Assenti 4.1 ENE max 7.4 Grecale 79 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° Assenti 3.5 SE max 4.4 Scirocco 69 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.8° perc. +16° Assenti 3.4 SE max 3.2 Scirocco 57 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16° Assenti 5.6 S max 4.4 Ostro 56 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +14.4° Assenti 4.1 SO max 6.7 Libeccio 67 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 0.9 ONO max 2.2 Maestrale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.