Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente, con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà attorno ai 15-16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, raggiungendo valori intorno al 95-98%. I venti soffieranno da ovest, con intensità variabile, e si prevedono raffiche fino a 30 km/h.

Nella notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con nubi sparse che si trasformeranno in un cielo completamente coperto. La temperatura si attesterà attorno ai 16°C, con una leggera brezza da ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono sporadiche piogge.

Durante la mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente. Si prevedono piogge leggere che si intensificheranno, portando a forti piogge tra le 09:00 e le 10:00, con accumuli di circa 5 mm. La temperatura percepita rimarrà stabile attorno ai 15-16°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge moderate continueranno a interessare la città, con accumuli che varieranno tra 1 e 3 mm. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C, e i venti da ovest-nord-ovest si faranno sentire con una certa intensità, raggiungendo i 30 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, contribuendo a un clima grigio e umido.

La sera porterà un leggero miglioramento, con le piogge che diventeranno più leggere, ma non si escludono ancora rovesci sporadici. La temperatura si attesterà attorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà alta. I venti continueranno a soffiare da ovest, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna indicano un Sabato caratterizzato da maltempo, con piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature, che potrebbero avvicinarsi ai 18°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +16.2° prob. 27 % 4.9 NO max 7.3 Maestrale 94 % 1016 hPa 3 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 10 % 6.2 ONO max 10.6 Maestrale 94 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.82 mm 5.7 ONO max 9.8 Maestrale 96 % 1016 hPa 9 forte pioggia +15.7° perc. +15.8° 5.08 mm 16.5 NO max 25.4 Maestrale 98 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 2.25 mm 16.3 O max 25.5 Ponente 97 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +15.3° perc. +15.4° 2.37 mm 17.2 ONO max 30.3 Maestrale 97 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.24 mm 15.6 O max 27.4 Ponente 95 % 1017 hPa 21 pioggia moderata +15.5° perc. +15.6° 2.19 mm 7.8 ONO max 18 Maestrale 97 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.