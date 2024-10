Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Domenica 27 Ottobre a Bolzano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà per lo più coperto, mentre nella mattina ci sarà un incremento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni, con schiarite che porteranno a momenti di sole. Tuttavia, nella sera, le nubi torneranno a dominare il panorama. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Bolzano presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 14°C. L’umidità si attesterà attorno al 94%, mentre il vento sarà debole, proveniente da Sud Est, con velocità di circa 1,9 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 13°C.

La mattina si aprirà con un cielo coperto e temperature che raggiungeranno i 15°C intorno alle 7:00. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che non supererà i 2 km/h. A partire dalle 10:00, si registrerà un incremento della temperatura, che toccherà i 18°C.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più favorevole, con un cielo che si schiarirà e temperature che raggiungeranno il picco di 20°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a momenti di sole, anche se le nubi non scompariranno del tutto. L’umidità si ridurrà, attestandosi attorno al 65%, mentre il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con un cielo nuovamente coperto e temperature che scenderanno a 14°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 94%. Il vento, proveniente da Nord Est, manterrà una velocità di circa 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bolzano indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso, un pomeriggio più soleggiato e un ritorno delle nubi in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.7° perc. +13.6° Assenti 1.8 SE max 2.1 Scirocco 95 % 1024 hPa 4 nubi sparse +13.9° perc. +13.8° Assenti 1.5 ESE max 1.7 Scirocco 92 % 1023 hPa 7 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 0.8 E max 1.9 Levante 88 % 1024 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 2.4 OSO max 2 Libeccio 76 % 1024 hPa 13 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° Assenti 4.5 SO max 4.9 Libeccio 65 % 1023 hPa 16 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° Assenti 1.6 E max 1.6 Levante 90 % 1024 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +14.1° Assenti 3.2 NE max 4.3 Grecale 94 % 1026 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +13.1° Assenti 3 NE max 3.9 Grecale 93 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.