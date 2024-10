Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,7°C intorno a mezzogiorno, sempre con cielo sereno e una leggera brezza.

Nel corso del pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15°C verso le 16:00. L’umidità aumenterà, portandosi al 76%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 1,2 km/h e i 4,2 km/h. La sera si presenterà con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12,6°C.

In sintesi, le previsioni del tempo per Bolzano evidenziano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature simili e una leggera possibilità di aumento della copertura nuvolosa. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, il che suggerisce che il bel tempo continuerà a caratterizzare la settimana. Gli amanti del sole e delle temperature miti potranno quindi godere di un clima favorevole anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.5° perc. +10.6° Assenti 4 NE max 4.7 Grecale 74 % 1027 hPa 5 cielo sereno +11° perc. +10° Assenti 3.9 NE max 4.7 Grecale 71 % 1027 hPa 8 cielo sereno +15.2° perc. +14.3° Assenti 1.4 NNE max 2.9 Grecale 58 % 1027 hPa 11 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 2.5 OSO max 1.1 Libeccio 49 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.2° perc. +19.7° Assenti 1.9 OSO max 1.7 Libeccio 55 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° Assenti 4.2 NE max 5.5 Grecale 77 % 1024 hPa 20 poche nuvole +13.4° perc. +12.6° Assenti 4.4 NE max 5 Grecale 70 % 1025 hPa 23 cielo sereno +12.6° perc. +11.6° Assenti 5.1 NE max 5.8 Grecale 65 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:55

