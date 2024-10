Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 14-18°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 76% e il 97%. Non si prevedono precipitazioni significative, sebbene nel corso della sera si registrerà un leggero aumento della probabilità di pioggia.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che varieranno tra i 13,6°C e i 14,6°C. La velocità del vento sarà molto contenuta, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 97%, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, la copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori di umidità che si manterranno sopra il 80%. Il vento continuerà a essere debole, con direzione variabile e velocità che non supererà i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 15-18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà tra il 4% e il 12%. La situazione meteo si manterrà stabile, con un vento che continuerà a soffiare debolmente.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi attorno ai 13-14°C. Si registrerà un aumento della probabilità di pioggia, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 22:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza variazioni meteorologiche significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto continuerà a dominare il panorama meteorologico della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° Assenti 1 SE max 1.5 Scirocco 97 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.3° perc. +14.3° Assenti 0.7 ESE max 1.7 Scirocco 93 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° Assenti 0.6 SE max 1.5 Scirocco 90 % 1025 hPa 10 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 3.3 O max 3.1 Ponente 84 % 1024 hPa 13 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° prob. 10 % 3.1 SO max 5 Libeccio 77 % 1022 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 4 % 0.9 O max 1.5 Ponente 91 % 1022 hPa 19 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° Assenti 2.9 NNE max 3.5 Grecale 92 % 1023 hPa 22 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.14 mm 2.8 ENE max 2.8 Grecale 92 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:05

