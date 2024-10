Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 31 Ottobre, Bolzano si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà inizialmente limpido e solo parzialmente nuvoloso nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +12°C e +20°C, con un picco atteso nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +12°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, ma non si prevedono precipitazioni. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i +20°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da un aumento della copertura nuvolosa, che passerà dal 7% al 61%. Tuttavia, non si registreranno piogge, e il vento si manterrà debole, favorendo una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che inizierà a scendere, attestandosi attorno ai 17°C alle 15:00. Nonostante la copertura nuvolosa, le condizioni rimarranno stabili, senza segni di precipitazioni. La sera vedrà un graduale miglioramento, con il ritorno di un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà alta, ma il vento continuerà a essere leggero, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di nuvole e temperature in calo. Tuttavia, Giovedì 31 Ottobre si preannuncia come una giornata ideale per attività all’aperto, grazie a un clima mite e a cieli sereni. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli prima dell’arrivo di un clima più fresco nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 5 NE max 5.5 Grecale 83 % 1028 hPa 5 cielo sereno +11.2° perc. +10.6° Assenti 4.2 NE max 5.1 Grecale 82 % 1028 hPa 8 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 2.4 NNE max 4.1 Grecale 66 % 1028 hPa 11 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° Assenti 2.2 SO max 1.6 Libeccio 56 % 1026 hPa 14 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° Assenti 2.3 OSO max 2.1 Libeccio 60 % 1025 hPa 17 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 3.1 NE max 4.6 Grecale 84 % 1026 hPa 20 cielo sereno +12.8° perc. +12.3° Assenti 4.5 NE max 5.5 Grecale 84 % 1027 hPa 23 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 4.4 NE max 5.1 Grecale 80 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:56

