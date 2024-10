Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di piogge leggere e un cielo prevalentemente coperto. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 16,4°C, con una copertura nuvolosa al 100% e una leggera probabilità di pioggia. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con piogge che si intensificheranno nella mattina e si protrarranno fino al pomeriggio.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature stabili attorno ai 16°C. La mattina vedrà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che inizieranno a cadere già dalle prime ore. Le temperature si manterranno tra i 16°C e i 17°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,1 km/h e 3,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una lieve attenuazione delle piogge, ma non si escludono brevi rovesci. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, attorno al 96%. La probabilità di pioggia rimarrà presente, anche se con intensità ridotta rispetto alla mattina. La situazione meteo si presenterà quindi variabile, con momenti di schiarita alternati a fasi di pioggia leggera.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma non sarà completamente assente. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Bolzano nei prossimi giorni mostrano un quadro di instabilità, con un miglioramento atteso solo nel fine settimana. Si prevede che le piogge si attenueranno, lasciando spazio a momenti di sole e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.16 mm 2.5 NNE max 3.1 Grecale 96 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.79 mm 2.6 NNE max 2.6 Grecale 98 % 1016 hPa 8 pioggia moderata +16.4° perc. +16.6° 1.56 mm 2.3 SSO max 2.6 Libeccio 98 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +16.5° perc. +16.8° 0.47 mm 1.6 S max 2.7 Ostro 98 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.13 mm 2.1 ONO max 3 Maestrale 94 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.13 mm 0.6 NNO max 3.1 Maestrale 96 % 1017 hPa 20 cielo coperto +15° perc. +15° Assenti 2.3 NE max 3.5 Grecale 93 % 1018 hPa 23 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° Assenti 1.8 NE max 3.5 Grecale 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.