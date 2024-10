Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Boscoreale giovedì 24 ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% per l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,6°C e i 24,2°C. La ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra 1,7 km/h e 8,9 km/h, prevalentemente da direzione ovest. L’umidità si attesterà attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione fino a 19,9°C verso le prime luci dell’alba. La copertura nuvolosa rimarrà costante, senza alcuna possibilità di precipitazioni. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione si intensificherà leggermente, raggiungendo i 7,3 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 57%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 22°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La ventilazione si manterrà debole, con valori che non supereranno gli 8,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa continuerà a persistere, senza variazioni significative. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Boscoreale nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni nuvolose e temperature miti. Si prevede che il cielo rimarrà coperto anche nei giorni successivi, con temperature simili e una ventilazione debole. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° Assenti 2.2 NO max 2.3 Maestrale 80 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° Assenti 2.9 NNO max 3.1 Maestrale 81 % 1026 hPa 6 cielo coperto +20° perc. +20.2° Assenti 2.4 N max 3 Tramontana 81 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 2.7 ONO max 3.9 Maestrale 64 % 1027 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° Assenti 7.3 O max 6.2 Ponente 57 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 8.9 O max 7.7 Ponente 62 % 1025 hPa 18 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 5.8 NO max 6.7 Maestrale 69 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 4 % 4.2 N max 5.7 Tramontana 74 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.