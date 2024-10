Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Boscoreale si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e nuvoloso, che si evolverà nel corso della mattinata verso condizioni più serene. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di precipitazioni che porteranno a un abbassamento delle temperature. Le previsioni meteo indicano un aumento dell’umidità e venti moderati, che influenzeranno la percezione termica.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 75%, e i venti saranno leggeri, provenienti da Est-Sud Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un lieve aumento della temperatura, che arriverà a toccare i 25,4°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole si faranno più sparse, con una copertura che scenderà al 49%, e i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 14,1 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentando poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Tuttavia, già nel tardo pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con il ritorno di condizioni più instabili. I venti continueranno a soffiare moderatamente, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un cambiamento drastico: si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia che si intensificherà nel corso della notte. Le temperature scenderanno rapidamente, portandosi attorno ai 18°C. Le condizioni di pioggia moderata e forte si alterneranno, con accumuli significativi che potrebbero superare i 6 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Boscoreale nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento temporaneo mercoledì, seguito da un nuovo peggioramento giovedì. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di pioggia potrebbero persistere, rendendo necessaria una preparazione adeguata per affrontare le intemperie.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 3.7 ESE max 4.6 Scirocco 75 % 1018 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 3.9 ESE max 4 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 4.5 ESE max 5.2 Scirocco 70 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.7° perc. +23.5° Assenti 8.9 SSE max 12.1 Scirocco 51 % 1017 hPa 12 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° Assenti 14.1 S max 19.7 Ostro 49 % 1015 hPa 15 poche nuvole +24.4° perc. +24.4° Assenti 16.1 SSE max 22.3 Scirocco 57 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 1 % 12.7 SE max 19.7 Scirocco 59 % 1012 hPa 21 forte pioggia +18° perc. +18.1° 6.47 mm 16.5 OSO max 45.4 Libeccio 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

