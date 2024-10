Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Boscoreale si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con cielo coperto per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 20,1°C durante le prime ore della notte fino a un massimo di 25,1°C nel corso della mattina. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 51% e il 74%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1019 hPa.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si aggireranno attorno ai 21°C. La mattina si presenterà con un cielo coperto e temperature in aumento, raggiungendo i 25,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni di cielo coperto continueranno, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 24°C. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di calore percepita leggermente superiore rispetto ai valori reali. Anche in questa fascia oraria, il vento si presenterà debole, con intensità che non supererà i 7 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. L’umidità potrebbe aumentare ulteriormente, mantenendo il clima piuttosto umido. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Boscoreale indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, ma è consigliabile tenere a mente l’elevata umidità che potrebbe rendere l’aria più pesante.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 1.7 OSO max 2.3 Libeccio 71 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 1.1 SE max 1.7 Scirocco 73 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 2.1 NE max 2.1 Grecale 72 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° Assenti 2.7 S max 3 Ostro 57 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.1° perc. +25° Assenti 5.6 O max 4.1 Ponente 51 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.5° perc. +24.4° Assenti 4 O max 2.6 Ponente 53 % 1019 hPa 18 cielo coperto +24.1° perc. +24° Assenti 7.7 ENE max 11.6 Grecale 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 0.5 NNE max 1.5 Grecale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:15

