Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Boscoreale di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e si registrerà una leggera brezza proveniente da Sud Est.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 19°C alle 07:00, momento in cui si verificherà anche una forte pioggia, con accumuli significativi. La pioggia continuerà a cadere fino a metà mattina, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno all’80%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà instabile, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Le piogge diventeranno più leggere, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 66% e il 74%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Le piogge continueranno, seppur con intensità variabile, e si prevede che la copertura nuvolosa rimanga al 100%. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 1.6 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Boscoreale indicano un miglioramento solo parziale. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite, ma le temperature rimarranno fresche e le possibilità di pioggia non saranno del tutto escluse. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.2° perc. +22.9° Assenti 5.8 SE max 9.1 Scirocco 49 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° prob. 25 % 10.4 SE max 16.6 Scirocco 59 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +21° perc. +21.1° 0.86 mm 4 ONO max 7.2 Maestrale 73 % 1018 hPa 9 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 80 % 11.5 SE max 16.9 Scirocco 79 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +22.9° perc. +23° 0.27 mm 8.9 SSE max 13.6 Scirocco 65 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 7 % 8.9 SE max 10.4 Scirocco 70 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 31 % 8.1 SE max 10.8 Scirocco 75 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +20.8° perc. +21° 0.55 mm 8.4 SSE max 12.4 Scirocco 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.